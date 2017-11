Ruzie om visstek: Wie mag de Loowaard leegvissen?

over de grens Auto rijdt tegen boom, vrouw (21) uit Kleef gewond

27 november KLEEF - Een 21-jarige vrouw uit Kleef is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 gewond geraakt toen ze de controle over het stuur verloor. De vrouw reed in een Fiat 500 op de Eltener Strasse richting Emmerik toen ze bij Hüthum met haar wielen in de berm raakte.