Scheepswerf De Hoop in Tolkamer failliet, 97 mensen op straat: ‘We waren booming tot de wereld in maart 2020 ineens op slot ging’

TOLKAMER - Scheepswerf De Hoop in Tolkamer is failliet. Hiermee lijkt het doek definitief gevallen voor de ruim 120 jaar oude scheepswerf, die al sinds 1889 in het dorp zit.