Schippers mijden groot deel van gevaarlijke IJssel

Sportvis­sers zetten 300 karpers uit in regionale plassen

26 november WINTERSWIJK/ BREDEVOORT - Hengelsport Federatie Midden Nederland schub- en spiegelkarpers zet zaterdag 1 december kapers uit in Stroombroek in Braamt, Hilgelo in Winterswijk en Slingeplas in Bredevoort.