Scooterrijder ernstig gewond bij eenzijdig ongeval bij bussluis in Etten

Na 161.520 prikken wordt Lentemor­gen in Zevenaar weer echt een sporthal

24 augustus ZEVENAAR - De laatste 350 van de 161.520 coronaprikken werden zondag gezet in sporthal Lentemorgen in Zevenaar. Maandenlang was dit de grootste vaccinatielocatie van de GGD Gelderland-Midden, maar over twee weken wordt er gewoon weer gesport.