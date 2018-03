Slachtoffer straatroof Zevenaar werd al meer dan een kilometer achtervolgd

De 18-jarige werd mishandeld door twee of drie mannen, die rond 02.30 uur die nacht uit de auto stapten, het slachtoffer een paar klappen gaven en er met zijn jas en portemonnee vandoor gingen. De bestuurder bleef de hele tijd in de auto zitten, aldus de politie. Het slachtoffer raakte gewond in zijn gezicht als gevolg van de mishandeling. De auto reed daarna 'met hoge snelheid' weg via de Wagnerstraat.



De vraag is of de 18-jarige Zevenaar een willekeurig slachtoffer is of dat hij bewust is uitgekozen door de daders van de gewelddadige straatroof. De politie hoopt op getuigen die daar meer over kunnen vertellen



Ook wie meer weet over de vluchtroute van de auto of de inzittenden daarvan en mensen met andere informatie wordt gevraagd de politie te bellen via 0900-8844.