Snoeien en schilderen voor de vereniging en daarna weer ‘helemaal los’

column diana van houten Hoe kun je aan andere dingen denken als de wereld in brand staat?

Mijn column over het carnaval leverde een boze reactie op: hoe kon ik aan carnaval denken terwijl de wereld in brand stond? Deze lezer had een punt, want de oorlog in de Oekraïne heeft wel degelijk invloed op het leven van ons in Europa en ver daarbuiten.

8 maart