Sociaal Zevenaar wil blokkade op A15

Dat zei Freriks maandagavond tijdens het Gelderlander-lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis van Zevenaar. ,,We moeten ons tot het uiterste verzetten tegen tol. We krijgen last van die A15, van het lawaai en het fijn stof. En dan moeten we er ook nog voor betalen om erover heen te mogen rijden.’’

Alle acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Zevenaar zijn tegen de tolheffing op het nieuwe stuk snelweg. ,,Maar wat er ook aan gedaan hebben, we hebben het niet van tafel gekregen’’, zei Harry Staring van Lokaal Belang. Zijn partij heeft nu tien zetels in de gemeenteraad van het huidige Zevenaar en is daarmee oppermachtig.

Protest

Toch wil hij niet mee in het protest van Sociaal Zevenaar. GroenLinks noemt het dichtgooien van de A15 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. ,,We moeten invloed proberen uit te oefenen op de provincie en het rijk’’, zei Bart Kagei van GroenLinks. Zijn partij heeft nu geen zetel in de gemeenteraad maar hoopt er wel een te halen.

Kagei ziet de doortrekking van de A15 als een feit. Daar is niets meer aan te veranderen. Maar aan die tolheffing wel. ,,Je moet niet alleen tol heffen op dat kleine stukje snelweg maar in heel Nederland. Dat noemen we rekening rijden. Pas dan zorg je voor een oplossing voor het verkeersprobleem.’’

Jakkeren

Staring van Lokaal Belang kan zich daarin vinden. ,,We willen de snelweg allemaal, maar wie moet hem dan betalen? Ik vind dat de landelijke overheid dat moet doen. Maar ik denk dat we wel wennen aan tolheffing. Al jakkeren we in het begin misschien nog binnendoor.’’