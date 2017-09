Solarpark Azewijn levert veel meer stroom dankzij miljoenensubsidie

Solarpark Azewijn is sinds 2012 in gebruik. Met 36.000 panelen was het destijds het grootste park van Nederland. De panelen hadden vijf jaar terug een totaalvermogen van 1,6 megawatt en leverden energie voor omgerekend 550 huishoudens. Het vernieuwde park heeft een verwacht vermogen van 4,4 megawatt, ofwel elektriciteit voor 1.200 tot 1.300 huishoudens.



Enige maanden geleden werd bekend dat het park voor een deel stilligt, mogelijk als gevolg van een brand in 2014 in de container met de omvormers (die de energie van de panelen omzetten voor het net). Pfixx Solar, initiatiefnemer van het park, wilde niets kwijt over de omvang van het probleem. Volgende week is hierover wel een gesprek met de gedeputeerde van de provincie Gelderland die 1,8 miljoen euro subsidie voor de bouw van het park had verstrekt.