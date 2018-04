Specialized roept racefiets terug: voorvork kan breken

Krimp: klas minder brugpiepers bij Candea

7:13 DUIVEN/ZEVENAAR - De krimp in de Liemers slaat ook toe op de middelbare scholen, maar lijkt mee te vallen: het Candea College in Duiven telt volgend schooljaar een klas minder brugklasleerlingen dan in 2017, maar noemt dat zelf 'positief ten aanzien van de verwachting'. Het Liemers College groeit zelfs nog iets.