Specialized vervangt voorvork die kan breken bij racefiets

In een waarschuwing op de site van Specialized, dat het Europees hoofdkantoor heeft in 's-Heerenberg, staat dat mensen met een Allez-fiets ermee terug kunnen naar een geautoriseerde Specialized-dealer, die de foute voorvork gratis vervangt. Dat is de afgelopen weken gebeurd bij alle eigenaren van zo'n fiets, zegt Koos de Boer van Specialized. ,,We zijn sinds begin maart bezig geweest met het vervangen van de voorvorken en alle consumenten en dealers zijn inmiddels geholpen. Het probleem is dus al opgelost.’’



Specialized is nu bezig om de voorvork in de eigen voorraad Allez-fietsen te vervangen. De fietsfabrikant schrijft dat voor zover bekend nog niemand gewond is geraakt bij een ongeval door een gebroken voorvork.



De Allez-serie van Specialized wordt verkocht voor prijzen tussen de 750 en 1.300 euro, afhankelijk van de uitvoering.