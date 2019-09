Stellen moesten betalen voor ‘gratis’ bruiloft in Duiven en Westervoort: ‘We voelen ons bekocht’

Arthur Boone volgt Ellen Mulder op als wethouder in Doesburg

3 september DOESBURG - Arthur Boone is de opvolger van wethouder Ellen Mulder namens de VVD in de gemeente Doesburg. De 54-jarige Boone is momenteel statenlid van de VVD in de provincie Gelderland en was in het verleden wethouder in de gemeente Westervoort.