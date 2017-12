Stille tocht en inzameling voor overleden Doesburger (18)

De familie werd onder deze trieste omstandigheden daarnaast verrast, dat Remco vorig jaar zijn overlijdensverzekering had opgezegd zonder dat iemand dat wist. Hierdoor moet de familie de uitvaart zelf betalen. Het gaat om duizenden euro's. Vesterink: ,,Dat hebben we natuurlijk niet liggen. Maar Remco verdient wel een prachtig afscheid. Het was een lieve spontane jongen, met een goed hart voor een ander.’’



Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, hebben Remco's nichtjes Romy Kaatman en Naomi van Druten een collecte op touw gezet bij de stille tocht. ,,Prachtig en hartverwarmend, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor’’, zegt Vesterink.



De stille tocht voor Remco begint om 19.00 uur bij de Gasthuiskerk in Doesburg. en volgt de laatste route die hij aflegde, naar zijn huis aan de Geerhuizen. De familie vraagt deelnemers een fakkel, ballon of Ajax-sjaal of -shirt mee te dragen ter ere van Remco: Ajax was zijn favoriete voetbalclub. ,,Hij voetbalde bij SC Doesburg, maar Ajax was alles voor hem. Hij keek alle wedstrijden en was een superfan’’, zegt Vesterink.



Afscheid nemen van Remco kan donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur in het uitvaartcentrum van Monuta aan de Harderwijkerweg in Dieren. Zijn besloten uitvaart is vrijdag.



Mensen die een donatie willen overmaken voor de uitvaart, kunnen dat doen op NL53RABO0384384978 tnv J.G. Peddemors onder vermelding van 'Remco'.