‘Straf vuurwerkvandalen met huisarrest in plaats van meldplicht’

Het kan nog wat worden met Prins Bert 3

9 november 'S-HEERENBERG - ,,Dat wödt wat”, zijn de heilige woorden van Bert te Brake, de nieuwe prins van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen in 's-Heerenberg. Te Brake werd vrijdagavond in de sporthal (Waskuuptempel) gepresenteerd als de roerganger van de vereniging. Hij mag dan van origine uit Aalten komen, via zijn vrouw Angelique kwam hij in 's-Heerenberg terecht en werd hij fervent carnavalist.