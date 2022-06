Strandgangers staan oog in oog met dit reusachtige kunstwerk bij De Bijland

HERWEN - Het verleden moet gaan leven in Herwen en een 10 meter hoog kunstwerk moet daar voor gaan zorgen. Bezoekers van De Bijland staan voortaan oog in oog met ‘de Romeinse Baadster’.

Het kunstwerk heeft alles te maken met de Romeinse geschiedenis van het gebied. De Romeinse Limes is de meest noordelijke grens van het gebied dat vroeger werd beheerst door de Romeinen. Het begint in Nederland bij Herwen en loopt via Arnhem, Driel en Kesteren helemaal door tot Katwijk aan Zee. Sinds vorig jaar is de Neder-Germaanse Limes UNESCO-werelderfgoed.

Grafsteen

Dat er Romeinen zaten bij De Bijland is zeker: de afgelopen decennia zijn er veel Romeinse vondsten opgebaggerd op ’t Gelders Eiland. De belangrijkste is de grafsteen van Marcus Mallius, die in 1938 omhoog kwam. Zevenaar wil inwoners, bezoekers en toeristen nu informeren en het rijke Zevenaarse verleden laten beleven. De Romeinse Baadster wordt de grote publiekstrekker.

18 juni werk klaar

Het in het oog springende werk van kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart is deze maand geplaatst op een zandpunt aan de rand van De Bijland in Herwen. De verwachting is dat 18 juni alle werkzaamheden klaar zijn.

De baadster staat vanaf haar middel op het strand bij Herwen. In de zomer met laag water staat ze op de oever van het meer. Als het water stijgt in het najaar staat ze steeds dieper in het water. ‘Het kunstwerk maakt nieuwsgierig naar wat er nog in de aarde verborgen ligt van de eeuwen lange aanwezigheid van de Romeinen op deze plek’, schrijft de gemeente Zevenaar.

Drususpad

Het pad dat langs de westzijde van het recreatiegebied loopt krijgt de naam Drususpad. De naam verwijst naar Drusus, een Romeinse generaal die voor een betere doorstroming van de Rijn zorgde met de bouw van een dam op het kruispunt van Rijn en Waal.

Het kunstwerk is in samenwerking met onder meer Erfgoed Gelderland, RomeinenNU, Herwen Actief en inwoners van Herwen tot stand gekomen. De provincie Gelderland en het Mondriaan Fonds hebben een financiële bijdrage geleverd.

Volledig scherm Tien meter boven het strand uit torent dit kunstwerk van een Romeinse baadster. © Jan Ruland van den Brink