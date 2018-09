Syriër is na 120 schoten koning van Lathum

Video/Update Schuur­brand in Didam door carnavals­wa­gen

22 september DIDAM - Een schuur achter een woonhuis aan de Dijksestraat in Didam staat in brand. De brand werd rond 16.00 uur gemeld en de brandweer was vrij snel ter plaatse. Er komt veel rook vrij. Een aantal jongeren die in de schuur aan het werk was, zijn vermoedelijk licht gewond geraakt.