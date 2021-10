Tientallen staren tevergeefs naar de lucht in Herwen: Spitfire kan wéér niet vliegen vanwege harde wind

Omgekomen Spitfirepi­loot Mervyn krijgt eerbetoon bij de BBC én in Herwen

8 september HERWEN - Nog voordat Nederland in oorlog is met Duitsland, crasht op 22 maart 1940 bij Herwen in de Liemers een Brits vliegtuig. Piloot Mervyn Wheatley komt daarbij om het leven. Bij de Britse omroep BBC vertelt Sander Woonings uit Doetinchem 8 september over de crash. Herwen krijgt een monument.