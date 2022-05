Tijd voor verplicht afkoppelen regenpijpen én verbod om tuinen geheel te betegelen

Dat de gevolgen daarvan voor de natuur en mens groot zijn, is inmiddels duidelijk. Water, of liever grondwater, is een schaars goed aan het worden. Hoe we daar met z’n allen mee omgaan en wat we er tegen kunnen doen is minder duidelijk.

De manier waarop er met grondwater wordt omgegaan is nogal tegenstrijdig. Aan de ene kant het advies om regenpijpen af te koppelen, aan de andere kant bemaling om de grondwaterstand laag te houden, zodat het land in de winter niet drassig wordt.

Wat te veel valt in de winter komen we te kort in de zomer. En dan wordt weer water opgepompt om de oppervlakte mee te besproeien. Oogsten mogen niet tegenvallen en gewassen moeten welig tieren, koste wat het kost.

Quote Het is niet te snappen dat het regenwater dat wel valt meteen wordt afgevoerd in het riool

En zo zakt de grondwaterstand nog verder. Steeds meer huizen verzakken, ook in de Liemers. Daarom is het niet te snappen dat het regenwater dat wel valt meteen wordt afgevoerd in het riool. Tijd voor een verplichting om regenwater uit de regenpijpen te laten infiltreren in de grond én een verbod om tuinen geheel te betegelen.

In Nederland zijn we blijkbaar beter in de beheersing van rivier- en zeewater dan in de beheersing van grondwater. Dat de schade aan de natuur en ook onze woningen op termijn groot zal zijn, lijkt niet belangrijk.

Met als gevolg dat Burgers’ Desert in de toekomst zijn dak misschien niet meer nodig heeft en dat waterslurpers zoals hortensia’s en gras in de toekomst wellicht alleen nog in een nieuwe hal van diezelfde Burgers te bewonderen zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.