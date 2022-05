Tijdens corona waren ouderen nog dor hout; nu zijn ze beschermd tegen de apenpokken

Onenigheid over wethouders­post: Van Schriek stopt als fractie­voor­zit­ter bij Lokaal Belang Montfer­land

STOKKUM - Terwijl Lokaal Belang Montferland in vergevorderde onderhandelingen zit over een coalitie, stapt fractievoorzitter John van Schriek plots op. De Stokkummer zegt in een ‘onwerkbare situatie’ te zijn beland nu het partijbestuur alvast iemand naar voren heeft geschoven als wethouder.

20 mei