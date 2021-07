Twee mannen opgepakt voor met kapmes bedreigen en achtervolgen van scholier in Zevenaar

In deze buurten kun je maar beter niet je auto parkeren

5:00 Automobilisten kunnen beter niet parkeren in de binnenstad van Eindhoven. Nergens in Nederland sloegen auto-inbrekers van 2015 tot en met 2020 namelijk vaker toe dan in deze buurt. Ook verschillende Rotterdamse en Utrechtse buurten blijken onveilig om je auto te parkeren.