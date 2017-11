Vader verongelukte Lars praat mee over onveilige oversteek Duiven

Aan de Meulen praat dinsdag mee, als de gemeente en de provincie de studie over de kruising presenteren in het Duivense raadhuis.



Aan de Meulen is benieuwd naar de bestudeerde varianten die de kruising veiliger moeten maken. ,,Al vind ik dat kruispunt niet gevaarlijk, enkel op drukke momenten. Het klinkt, gezien wat mijn gezin is overkomen, misschien gek, maar het is wel zo. Als iedereen zich aan de regels houdt, is het daar níet gevaarlijk. Het is er overzichtelijk, er staan stoplichten en de provincie heeft met het plaatsen van betonnen geleiders extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dat Lars omkwam is omdat iemand zich niet aan de regels hield.’’