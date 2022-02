Vader zit vast op verdenking seksueel misbruiken dochtertjes (1 en 4)

Doesburgse dj Henry vliegt voor carnaval naar Nederland en draait zich vier dagen lang dol: ‘Heerlijk’

BENIDORM/DOESBURG - Henry Gerritsen uit Doesburg is restauranteigenaar én dj. Woensdag stond hij nog in de keuken van zijn grillhouse in Benidorm, vrijdag treedt hij op tijdens carnaval in de Betuwe.

