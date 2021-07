Van ‘ik hang 'm niet op’ tot ‘waar kan ik ‘m kopen’: Nieuwe vlag van de Liemers maakt de tongen los

De emoties lopen hoog op, nu bekend is wat de nieuwe officiële vlag van de Liemers is. Criticasters zijn massaal in de digitale pen gekropen. Waar de inwoners van de streek de meeste moeite mee lijken te hebben? ‘Die rode kleur vind ik echt vreselijk!’

Niet lang nadat het definitieve ontwerp van de Liemerse vlag was gepresenteerd, stroomden de reacties via onder meer de Facebook-pagina van De Gelderlander binnen. Veruit de meeste zijn kritisch. ‘Niet de goede kleur’, ‘geen vertegenwoordiging van al het groen in de Liemers’, of zelfs ‘teveel gelijkenissen met de Achterhoekse vlag’. Het komt allemaal voorbij.

Bijvoorbeeld van Christien: ‘Jammer, gemiste kans. Ik mis de diversiteit van de Liemers! Geen water, geen natuur e.d.’ Ze krijgt veel bijstand: ‘Sorry vind ‘m eigenlijk lelijk. Al dat rood. En inderdaad niks geen overeenkomst met het water en mooie natuur. Jammer. Maar gefeliciteerd’

Minder genuanceerd is de kritiek van Jan uit Giesbeek: ‘Zeer slechte keus, zal hem nooit kopen.’ Ook Ellie Loef wint er geen doekjes omheen: ‘de lelijkste die erbij zat.’

Toch is het niet alleen cynisme dat de klok slaat. Het ontwerp krijgt ook positieve reacties. Zo lijkt Edwin te begrijpen wat ontwerpster Sanne Smit probeerde te bereiken met de vlag: ‘Symboliseert de rivier en beekjes. Vind wel mooi.’

Meeste stemmen gelden?

Ilja uit Groessen neemt het zelfs op voor de ontwerpster: ‘Prachtige vlag. Jammer dat we zoveel azijnzeikers hebben in de Liemers die volgens mij vergeten zijn om zelf een ontwerp in te sturen. Ik zal deze vlag met trots laten wapperen.’

Ze verwijst hiermee naar de manier waarop het ontwerp is gekozen: inwoners van de Liemers konden stemmen op hun favoriete vlag, en deden dat ook veelvuldig. Er werd bijna vierduizend keer gestemd op een van de vijf overgebleven vlaggen. Het ontwerp van Smits kreeg 37 procent van de stemmen.

Rosita Lindeman is het met Ilja eens: ‘Prachtige vlag! Kan me helemaal vinden in de gedachten achter deze vlag ontworpen door Sanne smits. Jammer van al de kritiek want uiteindelijk is deze toch gekozen door het grootste gedeelte van de bewoners.’

De mensen die problemen hebben met de kleur, de gelijkenis met de Achterhoekse vlag of een ander onderdeel ervan, hebben (helaas?) geen andere keus dan de vlag te accepteren zoals 'ie geworden is. Of, zoals iemand op Facebook oppert, misschien wordt het dan tijd om toch maar naar de Achterhoek te verhuizen?

Een bloemlezing uit de vele reacties op het ontwerp van de Liemerse vlag