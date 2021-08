Van Liemers tot Maastricht weet iedereen wat steggelen is

Een van onze gastheren was niet onder de indruk van onze fietsprestaties. ,,Ja, met een foetelfiets kan ik het ook”, zei hij. Foetelen is in Midden-Limburg zoiets als valsspelen, steggelen bij ons. Zo keek hij dus naar onze e-bikes.



Mijn vrouw begon meteen over Limburgse politici. ,,Nou, Jos van Rey had toch veel goeds gedaan, met name wetten over waterschade”, verdedigde hij zich. Ja, koekoek, Van Rey had zelf een verzekeringskantoor! En voor ’s mans verdere handelwijze is foetelen een understatement. Geeft niets hoor, vraag maar eens aan Vivare wat steggelen is.