Veertien graven vernield op begraafplaats 's-Heerenberg

Een aantal grafstenen is doormidden gebroken. Bloempotten zijn omver getrapt. ,,Het is een redelijke puinhoop’’, zegt Heuvel.



Wie de vernielingen heeft aangericht en waarom, is vooralsnog niet duidelijk. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek gedaan. ,,De bewoners van Huis Bergh (het kasteel naast de begraafplaats, red.) hebben 's nachts achteraf wel lawaai gehoord, maar niemand heeft iets gezien. Sporenonderzoek moet nu meer informatie opleveren.’’



De nabestaanden zijn vrijdag geïnformeerd. ,,De mensen zijn verdrietig en kwaad’’, zegt Heuvel. ,,Iedereen is geschokt dat iemand zoiets kan aanrichten. En dat vlak voor de kerstdagen. Dat komt behoorlijk hard aan. Veel mensen hadden juist de bloemen op de graven ververst.’’



Eeuwenoud

De begraafplaats naast Huis Bergh is eeuwenoud en telt zo'n 60 graven, waaronder een aantal monumentale graven. Die zijn ongeschonden. De vernielingen zijn aangericht aan meer recente graven, her en der verspreid op de begraafplaats, in diverse rijen.



Een jaar of vijf geleden is volgens Heuvel een groepje jongeren opgepakt nadat ze op dezelfde begraafplaats planten uit de grond trokken.