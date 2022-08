Veiligheidslucifers: hoezo? Fik is toch leuk?

Bootjes op het droge: lage waterstand IJssel zorgelijk voor havens langs de rivier

DOESBURG - De lage waterstand in de IJssel is zorgelijk voor havens langs de rivier. In het haventje bij camping IJsselstrand in Doesburg én langs de Rijn bij Tolkamer liggen al boten op het droge en zeilboten kunnen Rhederlaag niet in óf uit.

2 augustus