Velden als biljartlakens in Liemers, ondanks hete zomer: ‘Gras laten groeien is wedstrijd op zich’

ANGERLO/ ZEVENAAR - Het gras is bijna overal geel en bruin, maar niet op de sportparken in de Liemers. Met dank aan de groenploeg in Zevenaar die hard heeft gewerkt. Wat is haar geheim?