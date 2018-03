Verbijstering en ongeloof over Zevenaars ozb-plan

'Exorbitant' noemde onder anderen Ron Droste van Salt, de stichting die het Gildehuis verhuurt aan een groot aantal verenigingen en organisaties, de beoogde ozb-verhoging. Die heeft onvermijdelijk gevolgen voor het verenigingsleven op het Gelders Eiland, denkt hij. Voor een aantal verenigingen is een ozb-verhoging van 40 procent niet op te brengen, is de verwachting.



Speciaal voor Lokaal Belang en CDA had John Jansen, secretaris van Excelsior Lobith, 25 kopietjes gemaakt van het kersverse coalitie-akkoord. ,,Per slot van rekening draagt het nieuwe college het verenigingsleven in de nieuwe gemeente op papier een warm hart toe’’, memoreerde Jansen. ,,In verkiezingstijd noemde u de verenigingen nog het cement van de samenleving’’, bracht André Bodde van Dorpsraad Pannerden het college in herinnering. ,,Wij willen daden, geen loze beloften.’’