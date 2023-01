Verkeersellende in wijde regio, lange files op snelwegen én lokale wegen

Als gevolg van de verkeersdrukte lopen ook andere wegen vol, zoals de Rivierweg tussen Doesburg en Duiven, de snelweg A348 vanaf Doesburg naar Velp en de N317 vanaf Doesburg, de weg naar deze snelweg toe. Ook op de A18 bij knooppunt Oud-Dijk, op de snelweg vanuit de Achterhoek richting de Liemers en verder, belandden mensen in de file.



In Westervoort zijn verschillende werkzaamheden tegelijkertijd. Zo is Rijkswaterstaat dinsdag begonnen met het vervangen van de verlichting op de Westervoortsebrug over de IJssel. De lampen zijn al maanden stuk na eerdere koperdiefstal.



Om de verlichting te kunnen vervangen, is één rijbaan dicht. Verkeer beide kanten op moet over één en dezelfde rijstrook, wat veel vertraging oplevert.