Verkeershinder in Zevenaar vanwege kop-staartbotsing: één automobilist raakt gewond

update Recherche spit in gebeurte­nis­sen afgelopen half jaar voor onderzoek naar drugslab ’s-Heerenberg

’S-HEERENBERG - In het onderzoek naar het aangetroffen drugslab in aanbouw in ’s-Heerenberg, richt de recherche zich op wat hier het afgelopen half jaar gebeurd is. De eigenaar van het vrij nieuwe pand aan de Ulenpas, waar het lab zaterdagavond werd ontmanteld, wordt nergens van verdacht.

19 september