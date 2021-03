Verkeerspsycholoog helpt voorstanders gratis parkeren in Zevenaar uit de droom: ‘Dat gaat niet werken’

Ongeluk door voorrangs­fout in Didam, een van de bestuur­ders naar het ziekenhuis

8 maart DIDAM - Bij een ongeluk op de kruising van de Domela Nieuwenhuisstraat met de Doetinchemseweg in Didam is maandagavond een van de bestuurders gewond geraakt. De vrouw op leeftijd is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.