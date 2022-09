Verkeerspsycholoog over A12 Drukte Alert: ‘Geen oplossing tegen files, hoogstens een toevoeging’

Tentoon­stel­ling ‘Passage du Rhin, Lobith 1672’ na succes nu in Zevenaar te zien

ZEVENAAR - Vanwege het succes van de tentoonstelling ‘Passage du Rhin, Lobith 1672’ eerder dit jaar in Gezondheidscentrum Geuzenwaard is deze nu in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar te zien.

3 september