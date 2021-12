Veroordeelde moordenaar met nog 15 jaar cel op de lat ingerekend bij Babberich

Het gaat om een 36-jarige man uit Duitsland. De man was in bezit van een Duits rijbewijs en Duitse verblijfsvergunning en zat met een ander in de auto met Duits kenteken. Toen de Marechaussee zijn gegevens natrok, bleek de man gezocht te worden door Interpol en de Turkse politie. Hij moest nog een gevangenisstraf van 15 jaar uitzitten wegens moord.

Vervolgens is de man aangehouden en overgebracht naar de brigade in Zevenaar. Daar bleek na fouillering dat hij in bezit was van een vervalst paspoort. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de man. Het Openbaar ministerie in Arnhem en Amsterdam zijn op hoogte van de aanhouding.