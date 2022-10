Vier atleten van Duivense coach Marcel Gierman naar WK-triatlon in Utah

40 atleten

,,In totaal begeleid ik veertig atleten”, zegt Gierman. ,,Van recreanten tot professionele sporters en van jonge mensen tot opa’s. Het mooie aan triatlon is dat er heel veel verschillende leeftijdscategorieën zijn. Mitch Wismans uit Doornenburg is de jongste en start in Amerika in de categorie 18 tot 24 jaar. Hij was eerst voetballer bij De Bataven en heeft zich daarna gestort op de triatlon. Mitch heeft zich in Dubai geplaatst voor het WK.”