Vijf gewonden na aanrijding op A12 bij Duiven

Het ongeval gebeurde omstreeks 1.50 uur. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee auto's met elkaar in botsing waarna ze in de sloot eindigden. In de grijze auto zaten vier personen. Dit voertuig sloeg over de kop. In de zwarte auto zat alleen de bestuurder. De vijf slachtoffers zijn met spoed met verschillende ambulances naar ziekenhuizen in Arnhem en Doetinchem gebracht. De politie kon ter plaatse nog niets zeggen over de aard van hun verwondingen.