‘Vijf keer is vliegrecht’; oorlogsmonument Herwen is met ‘groot kippenvelmoment’ eindelijk onthuld

Tientallen staren tevergeefs naar de lucht in Herwen: Spitfire kan wéér niet vliegen vanwege harde wind

5 oktober HERWEN - De onthulling van het oorlogsmonument in Herwen is voor de vierde maal uitgesteld. De Spitfire die over zou vliegen kon niet opstijgen wegens te harde zijwind op vliegbasis Gilze-Rijen.