Volg het verkiezingsdebat in Zevenaar maandag live op dg.nl

Update Rijstroken A12 weer vrijgegeven na ongeval bij Oud-Dijk

9 november ZEVENAAR - De A12 is weer vrij na een ongeval eerder vanavond bij Oud-Dijk waarbij een vrachtwagen betrokken was. Door dat ongeval waren vanaf ongeveer 18.30 uur de rijbanen richting Duitsland volledig afgesloten en werd verkeer over de vluchtstrook geleid.