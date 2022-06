Vrijwilligers Dickens-festival in Duiven eren veteranen met anjerperk: ‘Een prachtig plekje voor bezinning’

Bankjes om op te zitten, de Nederlandse vlag en een perk met anjers in de vorm van de letter v van vrede. Twee treurwilgen moeten in de zomer voor schaduw zorgen. De bezinningsplek voor veteranen in het Duivense Horsterpark, pal naast het theepaviljoen, is bijna klaar. ,,Het is een fantastisch monumentje geworden”, vertelt André Oudendag van festival Dickens in de Liemers.