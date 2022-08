Waarschuwing Vrienden van de Loowaard: neem rommel mee anders wordt gebied afgesloten

Het afval dat mensen achterlaten vormt een gevaar voor de gezondheid van de dieren die los in het natuurgebied lopen. De Loowaard is een 90 hectare grote uiterwaard vlakbij Loo. Het gebied wordt sinds 1998 bevolkt door Konik-paarden en Galloway-runderen van FREE Nature. ‘Als blijkt dat de hoeveelheid afval, maar ook andere zaken zoals waterscooters, speedboten, open vuur en feestjes de spuigaten uitloopt, zal het gebied definitief afgesloten worden’, waarschuwen de Vrienden van de Loowaard op Facebook.

De Loowaard is eigendom van Wienerberger Zandzuigbedrijf Moorlag en Staatsbosbeheer. Recreanten zijn te gast. Het gebied wordt schoongehouden door vrijwilligers van Stichting Goclean De Liemers en die treffen regelmatig een bende aan. Vooral rondom de plas ligt veel: blikjes, drinkpakken, chipszakken en glas. Ook bij de containers, waar de vrijwilligers van GOclean De Liemers zwerfafval in kwijt kunnen, wordt regelmatig vuil gedumpt.

Er wordt gere­creëerd in de Loowaard en dat is prima, maar mensen moeten wel beseffen dat dat tevens het leefgebied is van tal van dieren

Ook FREE Nature merkt dat er meer zwerfafval is dan gebruikelijk. ,,Veel mensen vieren vakantie in eigen land en het is fijn om er met mooi weer op uit te trekken. Er wordt gerecreëerd in de Loowaard en dat is prima, maar mensen moeten wel beseffen dat dat tevens het leefgebied is van tal van dieren”, vertelt een woordvoerster van FREE Nature.