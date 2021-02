Waterschap waarschuwt om niet te schaatsen op de uiterwaarden: ‘Hartstikke link’

ZEVENAAR/DUIVEN/WESTERVOORT Ga niet schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden. Dat is het dringende advies van het Waterschap Rijn en IJssel. ,,Schaatsen op de uiterwaarden is hartstikke link”, waarschuwt dijkbeheerder Rens Huuskes van het waterschap.

Het water in de rivieren en dus in de uiterwaarden is aan het zakken. ,,Daardoor krijg je hangend ijs, met lucht tussen het water en het ijs”, legt Huuskes uit. ,,Dat is echt gevaarlijk. Met vallend water, zoals wij dat noemen (dalend waterpeil, red.) moet je oppassen. In de Loowaard (bij Loo) en de Honsbroekse Pley (bij Westervoort) is het water ingelopen, daar kan maar zo 1,5 tot 2 meter water onder het ijs staan.”

‘Ga binnendijks schaatsen’

Rijkswaterstaat, samen met grondeigenaren en terreinbeheerders verantwoordelijk voor het beheer van de uiterwaarden, sluit zich bij het advies van het waterschap aan. ,,In de zomer adviseren we om niet te zwemmen in de rivieren, nu adviseren we om niet te schaatsen op de uiterwaarden", zegt woordvoerder Thijs Scheres. ,,Het is stromend water in de uiterwaarden. Daarom is het ijs daar ook nog eens dunner. Ga dus binnendijks schaatsen.”

Coronaregels

De Unie van Waterschappen wijst op haar website behalve op gevaarlijk ijs ook op de coronaregels. ‘De oproep vanuit het kabinet en het RIVM blijft om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken’, is de boodschap op de website. ‘Schaatsen mag met het eigen huishouden of met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen. Houd onderling 1,5 meter afstand.’