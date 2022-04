Wel duizend kinderen in actie tijdens de Duivense Koningsspelen

kiek op de liemers Oesterzwam­men telen in de Liemers, paspoort ophalen in de Betuwe

LIEMERS - ,,Laten we dat gelijk maar even rechtzetten. Dit is niet het Pannerdensch Kanaal, maar de Rijn.” Aan het woord is Mirjam Grob (50), partner van Martien Reijers. Samen wonen ze in een oude boerderij in de Middelwaard, bij Loo, prachtig gelegen aan de Rijn. Heel vaak wordt dit stuk van de Rijn als Pannerdensch Kanaal aangeduid, ook door Rijkswaterstaat.

21 april