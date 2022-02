Wel ophef, maar nog geen concrete plannen voor appartementencomplex in Tolkamer: ‘Zeker geen 7 hoog’

Vitesse zonder technisch directeur: berg werk na tijdperk Spors

ARNHEM - Vitesse zit officieel zonder technisch directeur. Interim-manager Marcel Klos is vertrokken naar Genoa. Hij volgt Johannes Spors, die al eerder vanuit de Arnhemse club naar Italië is overgestapt. Voor Vitesse is het zaak spoedig een nieuwe ‘td’ aan te stellen. Op technisch vlak ligt na het tijdperk Spors een berg werk in Arnhem klaar.

12 februari