Westervoort gaat Oekraïners opvangen in het gemeentehuis

WESTERVOORT - Westervoort gaat Oekraïners opvangen in het oude gedeelte van het gemeentehuis. Hier is ruimte voor ongeveer zestig mensen. Er moet eerst nog wel verbouwd worden. Dat zal ongeveer drie maanden duren.

In het Westervoortse gemeentehuis is ruimte omdat sinds de coronacrisis medewerkers van de gemeente vaak thuis werken. Ook het samengaan van de ambtelijke organisaties van Duiven en Westervoort tot de nieuwe organisatie 1Stroom heeft voor ruimte gezorgd. Zo is het idee ontstaan om tijdelijk Oekraïners in het gebouw op te vangen.

,,We speelden al een tijdje met deze gedachte, maar hebben nu besloten het ook te gaan doen, want er is behoefte aan", vertelt burgemeester Arend van Hout.

Omdat de opvanglocatie pas over ongeveer drie maanden beschikbaar is, is nog niet duidelijk welke Oekraïners er gehuisvest zullen worden. ,,Dat beslissen we tegen die tijd", zegt Van Hout. Op dit moment is er een aanhoudende stroom van mensen die onderdak nodig hebben.

Quote Theore­tisch kan het zijn dat de oorlog over drie maanden voorbij is. Maar dan zijn we alleen maar blij Arend van Hout, Burgemeester Westervoort

De burgemeester: ,,We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken en theoretisch is het mogelijk dat de oorlog over drie maanden afgelopen is en dat er geen huisvesting meer nodig is. Nou, dan zijn we alleen maar blij. Maar op dit moment lijkt het daar niet op en daarom hebben we het besluit genomen aan de slag te gaan. Ook wij hier in Westervoort kunnen een bijdrage leveren aan de leniging van de nood. Daar zijn we dan ook graag toe bereid."

Het oude gedeelte van het Westervoortse gemeentehuis bevindt zich aan de linkerkant van het herdenkingsmonument. Vooralsnog is het de bedoeling dat de huisvesting niet langer dan ongeveer een halfjaar zal duren. Maar zou de behoefte aan onderdak groot blijven, dan kan deze periode opgerekt worden tot maximaal twee jaar.

In de toekomst komen in het oude gedeelte misschien appartementen

De nieuwe Westervoortse coalitie CDA, VVD en D66 heeft in haar collegeprogramma het idee opgenomen om op termijn in dit deel van het gemeentehuis appartementen te bouwen. Maar burgemeester Van Hout zegt dat daar bij de aanstaande verbouwing waarschijnlijk nog geen rekening mee gehouden kan worden. ,,Stel dat een projectontwikkelaar hier ruimte ziet voor luxe appartementen. Dat worden toch heel andere woningen dan wij nu van plan zijn te maken."

Hoe de huisvesting in het oude gemeentehuis voor de Oekraïners eruit komt te zien, is nog niet precies bekend. De gemeente heeft de eerste contacten met een aannemer gelegd, maar het bouwplan en de planning voor de verbouwing moeten nog gemaakt worden. Uitgangspunt is dat het nieuwe onderkomen aan alle relevante bouwkundige eisen zal voldoen.