Westervoort maakt plannen voor snelle groei aantal laadpalen

Het aantal openbare laadpalen moet de komende jaren snel groeien. Dat constateert Westervoort in het plan dat het heeft gemaakt voor de plaatsing van laadpalen in de komende jaren. In 2025 is er naar schatting behoefte aan 68 exemplaren, in 2030 aan 135.



De gemeente heeft in samenwerking met het adviesbureau Over Morgen een kaart gemaakt met de plekken waar de palen kunnen komen. In de ene wijk zal er naar schatting sneller behoefte aan zijn dan in de andere. Dat heeft onder andere met het gemiddelde inkomen van de bewoners te maken en met de bereidheid om een elektrische auto te kopen.