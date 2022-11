Wethouder Montferland waarschuwt: ‘Niet de rol van Sinterklaas gaan overnemen’

,,We maken ons toch wel zorgen”, liet de financieel wethouder tijdens de commissievergadering over de begroting weten. ,,De vorige coalitieperiode moesten er veel bezuinigingen worden doorgevoerd en mede daardoor hebben wij nu een positieve begroting.



Echter, hetgeen dat nu allemaal is ingediend, heeft ook grote impact op onze financiële middelen. We weten niet wat er de komende tijd gaat gebeuren en wat er nog op ons af gaat komen.” Hiermee doelt Derksen onder meer op de energiecrisis.



De wethouder heeft een dwingend advies voor de raad: ga met elkaar om tafel en kijk of je eruit komt met elkaar en voorstellen mogelijk kunt combineren. Dit zodat de uitgaven beperkt kunnen worden. Derksen: ,,We blijven zuinig.”