Winkelcentrum de Passage in Duiven gaat 's avonds vroeger dicht, om vandalisme te voorkomen

Mogelijk vertraging in bezorging, De Gelderlan­der wel online te lezen

ARNHEM - De gladheid die gisteravond en vannacht optrad in grote delen van Nederland raakt ook de bezorging van dagbladen. Door de gladde wegen waren er problemen met het transport van kranten en zijn bezorgers in diverse gebieden niet in staat de kranten op tijd in de bus te doen.

19 december