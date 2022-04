Woning van Adrie en Miep wordt na 47 jaar gesloopt: ‘Dit had niet gehoeven, zo zonde’

Joop Boxstart opent tijdens Pasen culturele seizoen in gloednieuw ’t Hart van Loil

LOIL - Streekartiest Joop Boxstart en zijn band openen tijdens Pasen officieel het culturele seizoen in ’t Hart van Loil, de voormalige katholieke kerk in het dorp. Het geloofshuis is omgeturnd tot theater- en feestzaal, nadat het uit de eredienst is onttrokken.

5 april