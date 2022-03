‘Zetelroof’ in Zevenaar: raadslid verlaat na 12 jaar vanwege ‘gekibbel en geruzie’ Lokaal Belang

Riswick - die zichzelf na twaalf jaar een echte LB’er noemt, verloor het plezier in de politiek bij haar partij. Dit hoopt ze met haar overstap terug te vinden. ,,Het laatste jaar is er veel veranderd bij Lokaal Belang. Onderling is er veel gekibbel en geruzie. Daarnaast zijn er tijdens de verkiezingen dingen voorgevallen waar ik het helemaal niet mee eens was.”

Hiermee doelt Riswick onder andere op een ‘websiterel’ voor aanvang van de verkiezingen. Bezoekers van de url wijzz.nl, die in 2019 al geclaimd was, werden namelijk doorgelinkt naar de website van Lokaal Belang. Tijdens carnaval ging dit gepaard met het nummer Never gonna give you up van de zanger Rick Astley. Overigens is dat .NL-domein niet het officiële webadres van WijZZ, maar wel een voor de hand liggende zoekoptie voor mensen die zochten naar het partijprogramma.