Zevenaar mag roekennesten niet meer verwijderen: Frank is blij met verlopen ontheffing

Ontzetting na verwijde­ren van 24 roekennes­ten in Zevenaars park Rosorum: ‘Vogels zaten te broeden’

ZEVENAAR - Toen Frank Maurits uit Zevenaar tijdens een wandeling met zijn hond in park Rosorum roekennesten en kapotte eierschalen op de grond zag liggen, kon hij zijn ogen niet geloven. De hobbyfotograaf had de roeken in het park een paar dagen eerder in hun volle glorie gefotografeerd. ,,Er zaten toen zeker 24 nesten in de bomen. Die zijn allemaal verwijderd. Dit had nooit mogen gebeuren.”

27 maart