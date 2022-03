Zevenaar pakt uit op Koningsdag: ‘Ouderwets muziekfeest op Raadhuisplein’

Alles draait bij Thomas Buitink om speeltijd, bij Vitesse: ‘Met relatief weinig minuten in elk geval goede dingen laten zien’

ZEIST - Thomas Buitink zit voor de eerste keer in de selectie van Jong Oranje. Hij is apetrots. Maar de uitverkiezing moet vooral een signaal zijn naar Vitesse. Hij wil meer speeltijd in Arnhem.

23 maart