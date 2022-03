Zevenaar stopt na twee weken met noodopvang Oekraïners: De Panoven wordt weer recreatieplaats

analyse Lokaal Belang blijft alleenheer­ser in Zevenaar, maar nieuwe coalitie staat nog lang niet vast

ZEVENAAR - ,,Het wordt anders in Zevenaar”, jubelde VVD-lijsttrekker Peter Vos woensdag, toen pas de helft van de uitslagen bekend was. De Zevenaarse politicus kreeg wél gelijk, want de coalitie van Lokaal Belang en CDA verliest zes zetels. Al blijft Lokaal Belang (LB) toch onbedreigd de grootste partij. De grote vraag is nu: met wie gaan zij regeren?

17 maart